مدير مصرف الرافدين: نحظى بدعم كبير من رئيس الوزراء

2024-05-19 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مدير مصرف الرافدين علي كريم، اليوم الأحد، أن المصرف يحظى بدعم كبير من رئيس الوزراء، وعازمون على تقديم المزيد.وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "المدير العام لمصرف الرافدين في كلمة له خلال احتفالية الذكرى الثالثة والثمانين لتأسيس مصرف الرافدين قال، نشعر بالفخر بالإنجازات التي تحققت وكلنا شغف وعزيمة في عامنا الجديد لتقديم المزيد".وأضاف، "نشكر شركاءنا الاستراتيجيين في تطوير عمل المصرف شركة گوارديا في النظام المصرفي الشامل وشركة كرستل في الداتا سنتر والشركة العالمية للبطاقة الذكية في الدفع الإلكتروني وشركة كبتل في نظام البحث والتحري ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمساعدتها في هذا النجاح".وأكد، "نحظى بدعم كبير من قبل رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزارة المالية"، لافتا الى أن "مصرف الرافدين يواجه الكثير من التحديات، لكننا نعمل على تحويل كل تحد لفرصة نجاح".