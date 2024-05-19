2024-05-19 20:00:08 - المصدر: منصة إيشان

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارة الداخلية والهلال الأحمر العراقي، بعرض الإمكانات المتوفرة على إيران، للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي. وقال باسم العوادي، الناطق باسم الحكومة في بيان ورد لـ “إيشان”، إن السوداني “وجّه وزارة الداخلية والهلال الأحمر العراقي وباقي الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في […]

ظهرت المقالة بيان رسمي: السوداني يوجه الداخلية وفرق الإنقاذ بالبحث عن طائرة الرئيس الإيراني المفقودة أولاً على ايشان.