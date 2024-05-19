2024-05-19 20:00:08 - المصدر: منصة إيشان

تعرّض منزل صاحب تعليق أساء للسيد الشهيد محمد صادق الصدر (قدس سره)، إلى محاصرة من قبل عشرات المناصرين للتيار الصدري. وأظهرت مقاطع مصورة، حصار منزل صاحب التعليق، وإطلاق النيران باتجاه منزله مع إطلاق الأهازيج. ودخل وزير الصدر مصلح محمد العراقي، على خط الحادثة وقال: “أوكلوا الأمر إلى القوات الأمنية، فإن القانون يدينه”.

ظهرت المقالة حشود تحاصر بيت صاحب تعليق مسيء.. ووزير الصدر: أوكلوا الأمر للقوات الأمنية والقانون أولاً على ايشان.