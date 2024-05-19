الحركة الإسلامية الكوردستانية: لا يوجد قضاء مستقل في العراق وقرارات المحكمة الاتحادية سياسية

2024-05-19 20:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال المرشد العام للحركة الإسلامية الكوردستانية عرفان عبد العزيز، يوم الأحد، أنه لا يوجد في العراق قضاء مستقل، معتبراً أن قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص إقليم كوردستان "ورقة سياسية".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في أربيل أثناء مراسم إحياء الذكرى الـ38 لتأسيس الحركة الإسلامية الكوردستانية، وحضرتها وكالة شفق نيوز.

وقال عبد العزيز إنه "منذ العام 2009 وعند ظهور الخلافات السياسية قلنا بأن الإصلاح خطة طويلة الأمد ويتطلب نفساً طويلاً ويحتاج إلى نهج مشترك من الجميع لكن للأسف لم يسمعوا، ونرى في الوقت الحالي يأساً لدى المواطنين وضعفاً في كيان إقليم كوردستان ولا أحد ينكر هذا الأمر والسبب يعود إلى الخلافات السياسية الداخلية".

وأضاف "إقليم كوردستان يمر بمرحلة صعبة حيث أن البرلمان معطل وقد منحنا المبرر لحكومة بغداد بأن تتدخل في الإقليم، وأن تصدر المحكمة الاتحادية قرارات رغم أن الجميع يعلم أنه لا يوجد شيء بقضاء مستقل، وهذه القرارات أدوات سياسية يتم استخدامها ضد الإقليم، وإذا ما قمنا بترتيب البيت الداخلي سنتمكن من الوصول إلى أهدافنا".

وفي الحديث عن تاريخ الحركة وتأسيسها، أوضح عبد العزيز "لم يحصل في أي شعب أن قوة مسلحة إسلامية تقوم بالنضال المسلح إلى جانب قوتين وطنيتين، وقد زارت وفودنا الزعيم مسعود بارزاني والراحل جلال طالباني وجرى الاتفاق بيننا على مواصلة النضال".

وبين "أتذكر أن بارزاني قال حينها إنني أتمنى أن يكون لكم مقر إلى جانب الحزب الديمقراطي لكي نستفيد من بعضنا، فيما قال طالباني إن الشعب الكوردي كان لديه نقص حيث في الدول العربية والإسلامية يتحدثون عنّا كيساريين وماركسيين وقدومكم سدَّ هذا الفراغ والحركة التحررية الكوردستانية".

وتابع "هذه التجربة كانت مهمة جداً حيث عملنا كجهات سياسية متحدين في الخارج لنصرة قضية شعبنا المشروعة".