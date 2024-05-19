2024-05-19 20:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باندلاع حريق في منزل ومزرعة للحنطة وأشهر "كشك لبيع المشويات"، في ثلاث حوادث مختلفة بمحافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا وقع في منزل بحي الواسطي جنوبي كركوك بسبب انفجار انبوبة غاز"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق".

وأوضح أن "الحريق اسفر عنه اصابة امرأة تدعو (أ،ب،أ)، حيث اصيب 30% بالمائة من جسدها بالحريق وتم نقلها إلى شعبة الحروق بمستشفى آزادي التعليمي".

وتابع المصدر، أن "حريقاً وقع في مزرعة للحنطة في قرية التابعة لقضاء الحويجة( 55 كم جنوب غربي كركوك)، ونتج عنه احتراق محصول الحنطة، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنع احتراق باقي المساحات".

وفي ذات السياق أكد المصدر أن "اشهر كشك لبيع المشويات والذي يقع في شارع بغداد قرب مقر الجبهة التركمانية تعرض لحريق نتجت عنه اضراراً مادية كبيرة".

وأشار المصدر أن" الشرطة بدأت بالتحقيق لمعرفة الجعة المتورطة بهذه الجريمة". ".