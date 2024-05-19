رئيس الوزراء يوجه بعرض الإمكانات المتوفرة للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني

2024-05-19 20:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وزير الداخلية والهلال الأحمر العراقي بالمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني.وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة الداخلية والهلال الأحمر العراقي وبقية الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فُقدت في شمال إيران".و أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن حادث هبوط طائرة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي انتهى من دون خسائر في الأرواح.وقالت وسائل الإعلام: إن "المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسین امیرعبد اللهيان ومسؤولين آخرين".وأضافت، أن "مروحية الرئيس الإيراني اضطرت للهبوط لرداءة الأحوال الجوية في أذربيجان الشرقية"، مشيرة إلى أن "الظروف الجوية السيئة تعيق وصول فرق الإغاثة إلى مروحية رئيسي".