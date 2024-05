لتحسين البيئة.. بلدية الناصرية تطلق حملة لمكافحة الرعي العشوائي

2024-05-19 20:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أطلقت بلدية الناصرية، اليوم الأحد، حملة لمكافحة الرعي العشوائي داخل المدن، لتحسين البيئة العامة وصحة وسلامة المواطنين. وقال مدير البلدية علي عبد الستار في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، إن “البلدية شكلت لجنة خاصة لمكافحة ظاهرة الرعي العشوائي داخل المدن، وذلك في إطار جهودها لتحسين البيئة العامة...

