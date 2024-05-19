أول تعليق من المرشد الإيراني على فقدان الرئيس ابراهيم رئيسي

2024-05-19 20:19:31 - المصدر: اخبار ايران

طهران، إيران: أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي، علق مساء اليوم على مصير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد سقوط مروحيته.

جاء خلال لقائه بعائلات عناصر الحرس الثوري الإيراني، والذي أقيم بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام الرضا.

ونقلت وسائل الإعلام عن خامنئي قوله: "لقد تابعنا بقلق بالغ أنباء اختفاء الرئيس رئيسي، وندعو الله تعالى أن يعود سالماً معاونا إلى أحضان الوطن".

ولم يقدم خامنئي أي تفاصيل أخرى حول الحادث، ولا تزال المعلومات عن مصير الرئيس ووزير الخارجية غير مؤكدة حتى الآن.