العلاق يعلن بدء المرحلة الثانية من خطة هيكلة القطاع المصرفي

2024-05-19 20:40:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، الأحد، بدء المرحلة الثانية من خطة هيكلة القطاع المصرفي. وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان، تلقته الاقتصاد نيوز، إن العلاق استقبل وفداً من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نادر محمد، لافتا الى أنه جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البنك المركزي العراقي والبنك الدولي وخصوصاً إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وانطلاق مشروع مصرف ريادة وأهميته الاقتصادية والاجتماعية، وايضا ناقش الطرفان تجارب الدول المجاورة في مواجهة التغير المناخي وأثره على الاقتصاد الوطني والإقليمي. وأضاف، أن اللقاء ناقش المشاريع المتوسطة والصغيرة ودعمها من قبل البنك المركزي وتطوير القطاع المالي والمصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية الأسواق المالية وقطاع التأمين، كذلك الاستفادة من تجارب البنك الدولي في التحول الرقمي والشمول المالي، والمصارف الرقمية، مبينا أن المحافظ استعرض خلال اللقاء، خطة البنك المركزي العراقي في هيكلة القطاع المصرفي، مشيرا الى أن هذا البنك انتهى من المرحلة الأولى من الخطة، وبدأ بالمرحلة الثانية. وذكر العلاق بحسب البيان أن مجلس إدارة البنك المركزي رخّص المصرف الأخضر، الذي سيكون نواة لمبادرات الطاقة المتجددة والتمويل المستدام، كاشفاً عن توجه البنك المركزي العراقي لترخيص عدد من المصارف الرقمية.