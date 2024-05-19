تطورات جديدة حول اختفاء الرئيس الإيراني: اتصالات من مرافقين وعمليات بحث مكثفة

2024-05-19 20:51:12 - المصدر: تسنيم

طهران، إيران: أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بقيام اثنين من مرافقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالاتصال بالمركز بعد الحادث.

وذكر نائب الرئيس التنفيذي الإيراني أنّه "تم إجراء اتصالات في مناسبات متعددة مع أحد ركاب المروحية وأحد أفراد طاقمها". وأضاف: "يبدو أنّه لم يكن حادثاً خطيراً".

وأشار نائب الرئيس التنفيذي إلى أنّ عمليات البحث جارية في منطقة نصف قطرها كيلومترين من موقع الحادث، معرباً عن أمله في وصول أخبار سارة قريباً.