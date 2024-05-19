الإعلام الأمني توضح حادثة العبيدي وتعلن إصابة مدنيين

2024-05-19 20:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضحت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، (19 ايار 2024)، حادثة منطقة العبيدي شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "في الساعة 1700 من اليوم الأحد، حصل تجمع وحركة أشخاص بعضهم مسلحين وعجلات ضمن منطقة العبيدي شرقي العاصمة بغداد، الأمر الذي واجهته القوات الأمنية بحزم، وقد حصل إطلاق نار مما أدى الى إصابة عدد من المواطنين وكذلك القوات الأمنية، الأمر الذي استدعى تعزيز محل الحادث بقطعات إضافية لغرض إلقاء القبض على كل من يعبث بالأمن ويتجاوز على القوانين والقطعات الأمنية".

وأضاف، إن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية شخصت وستلاحق المسؤولين عن هذه الأعمال التي تهدد السلم المجتمعي وتعرض المواطنين للخطر وتشغل القطعات الأمنية عن قيامها بواجباتها المهمة لمجابهة التحديات".

وأشار البيان الى، إن "القانون وقطعاتنا الأمنية بمختلف عناوينها مسؤولة عن التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق العناصر التي تسيء وتتجاوز باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الأخرى لخلق الفتن وتهديد السلم المجتمعي وتجاوز القوانين".

ونوه الى ان "القوات الأمنية ستتعامل بحزم وفق القوانين وما تمليه عليها المسؤوليات القانونية والوظيفية وشرف واجب حماية الدستور وحماية الشعب والممتلكات العامة والخاصة".