2024-05-19 20:54:06 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، بياناً بشأن الحادثة التي شهدتها منطقة العبيدي شرقي العاصمة بغداد، بعد محاصرة منزل صاحب تعليق أساء للسيد الشهيد محمد صادق الصدر (قدس سره). وذكرت الخلية في بيانها الذي ورد لـ “إيشان”: “في الساعة 1700 من اليوم الأحد حصل تجمع وحركة أشخاص بعضهم مسلحين وعجلات ضمن منطقة العبيدي […]

ظهرت المقالة الإعلام الأمني بشأن حادثة العبيدي: مسلحون أطلقوا النيران وأصابوا مواطنين.. سنلاحقهم أولاً على ايشان.