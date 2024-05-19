2024-05-19 20:54:06 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت حركة أنصار الله الأوفياء، اليوم الأحد، بياناً أعلنت خلاله تضامنها ووقوفها مع زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري)، مقتدى الصدر، بشأن الإساءة لوالده الشهيد محمد محمد صادق الصدر (قدس سره)، ودعت القوات الأمنية إلى أخذ دورها بشأن الموضوع, وذكرت الحركة في بيان ورد لـ “إيشان”: “لا يكاد يمر موقف او تمر ذكرى لا نذكر […]

ظهرت المقالة الأوفياء: يدنا بيد الصدر.. وندعو الجهات الأمنية إلى أخذ دورها تجاه من يمسّ رموز الوطن أولاً على ايشان.