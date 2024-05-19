بالصور.. فرق الإنقاذ تواصل البحث عن الرئيس رئيسي في منطقة تحطم المروحية

2024-05-19 20:56:16 - المصدر: اخبار ايران

طهران، إيران– وصلت فرق الإنقاذ والبحث إلى موقع تحطم المروحية التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعدداً من المسؤولين الآخرين، وذلك في منطقة "ورزقان" في محافظة أذربيجان الشرقية.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن الرئيس وجميع من كانوا على متن المروحية، وذلك في ظلّ ظروف صعبة للغاية، حيث تُعاني المنطقة من تضاريس جبلية صعبة، وضباب كثيف، وظلمة الليل.

وأوضح مسؤول في فرق الإنقاذ أنّ "عمليات البحث تواجه صعوبات كبيرة بسبب الظروف الجوية السيئة والتضاريس الوعرة". وأضاف: "نستخدم جميع الوسائل المتاحة لدينا للعثور على الرئيس والآخرين، ونأمل أن نتمكن من العثور عليهم سالمين".

وأثارت حادثة تحطم المروحية قلقاً كبيراً على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أعرب العديد من الزعماء والقادة عن تضامنهم مع إيران وتمنياتهم بالسلامة للرئيس وجميع من كانوا على متن المروحية.