الإعمار: إنجاز مشروع تبليط شوارع قضاء بلد مطلع حزيران المقبل

2024-05-19 21:00:03 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديحددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، مطلع حزيران المقبل موعداً لإنجاز مشروع تبليط شوارع قضاء بلد في محافظة صلاح الدين.وقال مدير عام البلديات في الوزارة خليل إبراهيم نور لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشروع يشمل أعمال الإكساء وإقامة الأرصفة والمقرنص والتشجير على جوانب الطريق وتجاوزت نسبة الإنجاز 95%".وأضاف، أن "من المتوقع إكمال المشروع بنسبة 100% في الأول من حزيران المقبل"، مشيرا إلى أنه "تم تجاوز العقبات التي عطلت المشروع لسنوات في السابق بفضل الدعم الحكومي وتعاون دائرة البلدية في بلد مع الحكومة المحلية في المحافظة ووزارة البلديات والإعمار والإسكان".