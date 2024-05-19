بيان من جمعية الهلال الأحمر الإيراني: الظروف الجوية تعيق عمليات البحث عن الرئيس رئيسي

2024-05-19 21:02:54 - المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية

طهران، إيران (وكالة الأنباء الإيرانية) – أصدرت جمعية الهلال الأحمر الإيراني بياناً حول عمليات البحث عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، اللذان فقدا بعد تحطم مروحيتهما في منطقة "ورزقان" في محافظة أذربيجان الشرقية.

وذكر البيان أنّ "الظروف الجوية السيئة، بما في ذلك الضباب الكثيف والأمطار، تُعيق عمليات البحث عن الرئيس والآخرين بشكل كبير". وأضاف: "تُواجه فرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى موقع الحادث بسبب التضاريس الوعرة".

وأوضح البيان أنّ "65 فريقاً متخصصاً من جمعية الهلال الأحمر الإيراني يشاركون في عمليات البحث". وأضاف: "تمّ استخدام جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر والمركبات الأرضية، للبحث عن الرئيس والآخرين".