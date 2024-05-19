السوداني والمندلاوي يشددان على ضرورة اقرار البرلمان لجداول الموازنة

2024-05-19 21:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، (19 ايار 2024) مع رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن علي المندلاوي، إقرار جداول الموازنة المالية لعام 2024.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، انه "جرى، خلال اللقاء، التأكيد على تكامل العمل بين جميع السلطات في البلد، وأهمية أن يدعم مجلس النواب العمل التنفيذي وبرامج الحكومة وأولوياتها، بما يحقق المنفعة العامة للمواطنين".

وأضاف البيان "كما تناول اللقاء إقرار مجلس الوزراء، خلال جلسته الاستثنائية، جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024، وضرورة أن تقرّ في مجلس النواب؛ دعماً لمنهج التنمية ومشاريع البنى التحتية التي أقرها البرنامج الحكومي".

وكان مجلس الوزراء صوّت في جلسته الاستثنائية التي عقدها اليوم الأحد على جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.