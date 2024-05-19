الاتصالات: سيتم قطع خدمة الانترنت لمدة ساعتين خلال امتحانات الدراسة المتوسطة
2024-05-19 21:54:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
اكدت وزارة الاتصالات، اليوم الاحد، انه سيتم قطع خدمة الانترنت لمدة ساعتين خلال الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "سيتم قطع خدمة الانترنت لمدة ساعتين خلال الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة من الساعة السادسة صباحاً الى الساعة الثامنة".
واضافت أن "ذلك جاء استناداً للتوجيهات العليا وبناءً على طلب وزارة التربية".
اكدت وزارة الاتصالات، اليوم الاحد، انه سيتم قطع خدمة الانترنت لمدة ساعتين خلال الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "سيتم قطع خدمة الانترنت لمدة ساعتين خلال الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة من الساعة السادسة صباحاً الى الساعة الثامنة".
واضافت أن "ذلك جاء استناداً للتوجيهات العليا وبناءً على طلب وزارة التربية".