الاتصالات: سيتم قطع خدمة الانترنت لمدة ساعتين خلال امتحانات الدراسة المتوسطة

2024-05-19 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد- واعاكدت وزارة الاتصالات، اليوم الاحد، انه سيتم قطع خدمة الانترنت لمدة ساعتين خلال الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "سيتم قطع خدمة الانترنت لمدة ساعتين خلال الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة من الساعة السادسة صباحاً الى الساعة الثامنة".واضافت أن "ذلك جاء استناداً للتوجيهات العليا وبناءً على طلب وزارة التربية".