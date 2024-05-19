رئيس الجمهورية يؤكد دعم العراق لتقديم المساعدة في عمليات البحث عن رئيسي

2024-05-19 22:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، دعم العراق لتقديم المساعدة في عمليات البحث عن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي.وقال رئيس الجمهورية في تدوينه على منصة "أكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "تلقينا بقلق كبير الأنباء حول حادثة طائرة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي والمرافقين له".وأضاف، أنه "أجرينا اتصالاً هاتفياً مع السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق المتواجد في طهران للاطلاع على تطورات الحادثة"، مؤكدا، " دعم العراق وبذل كل الجهود الممكنة لتقديم المساعدة في عمليات البحث".