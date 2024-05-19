تتعلق بتبادل رصاص وأهازيج غاضبة.. مصدر يكشف ملابسات التغريدة الغامضة لوزير الصدر

2024-05-19 22:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد (19 ايار 2024)، ملابسات توجيه صالح محمد العراقي، الصفحة الناطقة باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بـ"ايكال الامر الى القوات الامنية"، دون تفاصيل واضحة.

وبحسب مصدر، تحدث لـ"بغداد اليوم"، فأن التوجيه يتعلق بشخص كتب تعليقًا تهجم فيه على الصدر ووالده السيد الشهيد الثاني، على خلفية التوجيه الاخير للصدر بمنع السياسيين والفاسدين والمنشقين من دخول وزيارة مرقد الشهيد الثاني.









واضاف المصدر، ان الجماهير خرجت غاضبة مطالبته بالاعتذار، ليقوم الشخص بالرد عليهم بالرصاص هو ومجموعة مسلحة وتدخلت القوات الامنية ودخلت المنطقة في صراع ورمي الرصاص بين الطرفين.

على خلفية ذلك، نشر صالح محمد العراقي تغريدة مقتضبة جاء فيها: "اوكلوا الامر الى القوات الامنية.. فان القانون يدينه".

وتكررت خلال الايام الماضية حالات رد الفعل الغاضبة من التيار الصدري تجاه اشخاص علقوا او خرجوا بمقاطع فيديو اتهموا بانهم تجاوزوا وقاموا بالاساءة تجاه الصدر، وتعرض بعضهم بالفعل الى معاملات اجبرتهم على تقديم الاعتذار، الا ان هذه المرة الوحيدة التي يغرد فيها صالح العراقي تجاه القضية، بعد ان قام الطرف الثاني بالرد باطلاق النار.





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