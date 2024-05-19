الاتصالات تعلن قطع خدمة الإنترنت لمدة ساعتين خلال الامتحانات

2024-05-19 22:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، (19 ايار 2024)، عن قطع خدمة الإنترنت لمدة ساعتين خلال الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة (الثالث المتوسط) التي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "سيتم قطع خدمة الانترنت لمدة ساعتين خلال الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة من الساعة السادسة صباحاً الى الساعة الثامنة".

وأشار البيان الى، ان الإجراء جاء "استناداً للتوجيهات العليا وبناءً على طلب وزارة التربية".