2024-05-19 22:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإصابة 7 اشخاص بينهم ضابط ومنتسبين جراء اشتباكات دامية بين "سرايا السلام" وحركة "أنصار الله الأوفياء" في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من سرايا السلام أطلقت عصر اليوم، النار على دار أحد منتسبي حركة انصار الله الاوفياء بسبب تعليق على فيسبوك تجاوز فيه على السيد مقتدى الصدر ووالده المرجع محمد صادق الصدر ضمن منطقة العبيدي"، مبيناً أن "الامر تطور لحصول اشتباكات بين السرايا و أنصار الله الأوفياء، نتج عنها اصابة ضابط برتبة مقدم، ومفوضين اثنين من الشرطة و4 مواطنين مدنيين".

كما تم وفقاً للمصدر، "حرق دار احد المنتسبين لحركة أنصار الله الأوفياء"، مشيراً الى "استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وضرب احد الدور بقاذفة ار بي جي".

وأكد المصدر أن "الوضع متوتر في منطقة العبيدي لغاية الان"، لافتاً الى "وصول تعزيزات من سرايا السلام الى المكان".

وتعليقاً على الحادث، قال صالح محمد العراقي ما يعرف بـ"وزير القائد"، في منشور على حساباته، "أوكلوا الأمر الى القوات الامنية.. فإن القانون يدينه".