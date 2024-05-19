الاتصالات تعلن قطع الإنترنت لمدة ساعتين خلال امتحانات الثالث المتوسط

2024-05-19 22:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قررت وزارة الاتصالات، الاحد، قطع الإنترنت لمدة ساعتين خلال امتحانات الثالث المتوسط. وقال إعلام الوزارة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه سيتم قطع خدمة الانترنت لمدة ساعتين خلال الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثامنة. وأوضح البيان، أن هذا الاجراء جاء استناداً للتوجيهات العليا وبناءً على طلب وزارة التربية. وفي وقت سابق، وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بسحب هواتف المراقبين والمعاونين ومشرف المركز الامتحاني خلال الامتحانات الوزارية. يشار إلى أن التوجيه جاء للقضاء على ظاهرة تسريب اسئلة الامتحانات العامة الوزارية على مواقع التواصل الاجتماعي.