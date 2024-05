تعرض لطعنة بالرقبة .. شجار [مراهقين] يؤدي بحياة أحدهم في ذي قار

2024-05-19 22:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: لقى مراهق حتفه، اليوم الاحد، على يد شخصين اثنين إثر خلاف حصل بينهم في ذي قار. وقال مصدر في شرطة ذي قار لشبكة اخبار الناصرية، إن “مراهقا يبلغ من العمر 14 عامً تعرض لطعنة سكين في رقبته على يد شخصين أحدهما بعمر 9 اعوام”. وأضاف، أن “الحادثة...

