2024-05-19 22:28:04 - المصدر: اخبار ايران

أفادت قناة التلفزيون الإيراني بتحديد الموقع الدقيق لتحطم المروحية التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين.

وذكر قائد جيش أذربيجان الشرقية أنه قبل دقائق قليلة، تم تلقي إشارة من المروحية، بالإضافة إلى هاتف محمول لأحد أفراد الطاقم من موقع الحادث.

وأوضح القائد أنّه تمّ التوجه مع جميع القوات العسكرية إلى المنطقة المستهدفة، معربًا عن أمله في إعطاء أخبار سارة للناس.

يُذكر أنّ المروحية قد هبطت اضطرارياً في محافظة أذربيجان الشرقية اليوم، الأحد 19 مايو 2024. ولا يعرف ما إذا كان الرئيس رئيسي قد نجا من الحادث.

ولا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن عن حالة الركاب الآخرين وأفراد الطاقم.