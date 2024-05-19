الهلال الأحمر العراقي يجهز 10 فرق للمساعدة بالبحث عن طائرة الرئيس الإيراني

2024-05-19 22:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الهلال الأحمر العراقي، اليوم الاحد، تجهيز 10 فرق بحث وانقاذ للمساعدة بالبحث عن طائرة الرئيس الإيراني.وذكر الهلال الأحمر في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم تجهيز 10 فرق بحث وانقاذ مكونة من 50 شخصا مجهزين بمعدات بحث وانقاذ بغية إرسالها جوا إلى الجمهورية الأسلامية لمساعدة الهلال الأحمر الإيراني في عمليات البحث عن الرئيس الإيراني".