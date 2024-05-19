عاجل.. توضيحات مهدي سفري نائب وزير الخارجية حول حادث مروحية الرئيس الإيراني
2024-05-19 22:56:35 - المصدر: اخبار ايران
أدلى نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي سفري بتصريحات حول حادث مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي وقع في محافظة أذربيجان الشرقية اليوم، الأحد 19 مايو 2024.
أبرز النقاط من تصريحات سفري:
- ظروف الطقس: أوضح سفري أنّ الطقس أصبح غائماً جداً في طريق المروحيات عند وقوع الحادث.
- حالة الرئيس: أكد سفري أنّ الرئيس رئيسي اتصل بإمام وخطيب الجمعة مرتين بعد الحادث، وقال له أنّه ليس بخير لكنه يسمع صوت سيارات الإسعاف.
- معلومات إضافية: لم يقدم سفري أي معلومات إضافية حول حالة الركاب الآخرين وأفراد الطاقم.