عاجل.. توضيحات مهدي سفري نائب وزير الخارجية حول حادث مروحية الرئيس الإيراني

2024-05-19 22:56:35 - المصدر: اخبار ايران

أدلى نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي سفري بتصريحات حول حادث مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي وقع في محافظة أذربيجان الشرقية اليوم، الأحد 19 مايو 2024.

أبرز النقاط من تصريحات سفري: