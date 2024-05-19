السيد الحكيم: نعبر عن عميق قلقنا من الأنباء التي تحيط بحالة الرئيس الإيراني

2024-05-19 23:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واععبر رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، عن قلقه من الأنباء التي تحيط بحالة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وقال السيد الحكيم في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "نعبر عن عميق قلقنا من الأنباء التي تحيط بحالة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي والوفد الوزاري والحكومي المرافق له بعد حادث المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربايجان الشرقية شمال غربي البلاد ، متمنين لفخامته ومرافقيه الصحة والسلامة".