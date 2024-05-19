في السليمانية.. العراق يتوج ببطولة "مستر يونيفرس" الدولية لبناء الأجسام

2024-05-19 23:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توّج المنتخب العراقي لبناء الأجسام، مساء اليوم الأحد، ببطولة "مستر يونيفرس" الدولية التي اختتمت في السليمانية، بمشاركة دولية واسعة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة، فائز عبد الحسن، لوكالة شفق نيوز "لقد تّوج العراق بالمركز الأول، وسوريا ثانياً، ومنتخب إيران ثالثاً، في ختام بطولة مستر يونيفرس الدولية".

وأضاف "البطولة شهدت مشاركة عربية وأجنبية لأكثر من 300 لاعب مثلوا جميع الفئات للمنتخبات المشاركة".

وانطلقت يوم الجمعة الماضي في السليمانية بطولة "مستر يونيفرس" لبناء الأجسام بمشاركة عربية وأجنبية.