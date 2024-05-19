عاجل.. الحرس الثوري الإيراني يستخدم مصابيح الضباب للبحث عن مروحية الرئيس في ظل ظروف جوية صعبة

2024-05-19 23:12:57 - المصدر: اخبار ايران

أذربيجان الشرقية، إيران: لجأت السلطات الإيرانية إلى استخدام مصابيح الضباب للمساعدة في عمليات البحث عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي وحاشيته، وذلك بعد تعرضها لحادث هبوط اضطراري في محافظة أذربيجان الشرقية اليوم، الأحد 19 مايو 2024.

وذكر مصدر إيراني مطلع أنّ وحدات من المحافظة ولواء صابرين الخاص قد تمّ إرسالها للمشاركة في عمليات البحث، وأنّ الحرس الثوري الإيراني قد استخدم مصابيح الضباب بسبب الظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف في المنطقة.

ولا تزال المعلومات حول الحادث غير كاملة، حيث لم يتمّ الكشف عن حالة الرئيس والركاب الآخرين وأفراد الطاقم.

وتبذل السلطات الإيرانية جهودًا مكثفة للعثور على الرئيس وحاشيته بأمان، وتُستخدم جميع الوسائل المتاحة في عمليات البحث.

ويتابع الشعب الإيراني بقلقٍ تطورات هذا الحادث، ويترقبون بفارغ الصبر المزيد من المعلومات حول حالة الرئيس وجميع من كانوا على متن المروحية.