2024-05-19 23:18:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلن قائد قوات الحرس الثوري في محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، مساء اليوم الأحد، تحديد الموقع الدقيق لحادثة مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي التي تحطمت في وقت سابق من اليوم. ونقل التلفزيون الإيراني عن قائد قوات الحرس الثوري الجنرال عباس قلي زاده قوله “قبل دقائق وصلت إشارة من المروحية والهاتف المحمول لأحد أفراد الطاقم في […]

ظهرت المقالة الجيش الإيراني: وصلتنا إشارات من طاقم مروحية رئيسي ونحن قريبون من موقعها أولاً على ايشان.