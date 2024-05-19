مسرور بارزاني يعرب عن قلقه إزاء حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني

2024-05-19 23:28:17 - المصدر: اخبار كردستان

أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني عن قلقه العميق إزاء حادث تحطم المروحية التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين في محافظة أذربيجان الشرقية اليوم الأحد 19 أيار 2024.

وكتب بارزاني على حسابه في منصة إكس: "أشعر بقلق عميق إزاء حادث تحطم المروحية في إيران. آمل أن يكون الرئيس رئيسي والركاب الآخرين بخير، قلوبنا معهم ومع ذويهم، نسأل الله أن يمن عليهم بالسلامة".

وهذا أول تعليق رسمي من قبل مسؤول كردي على الحادث.

ويتابع العالم بقلقٍ تطورات هذا الحادث، ويترقب المزيد من المعلومات حول حالة الرئيس رئيسي وجميع من كانوا على متن المروحية.