بالفيديو.. جانب من جهود البحث عن مروحية رئيسي وسط أمطار غزيرة

2024-05-19 23:36:01 - المصدر: اخبار ايران

أذربيجان الشرقية، إيران: لا تزال فرق الإنقاذ المتخصصة تابعة للهلال الأحمر الإيراني تبحث عن حطام مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، التي تعرضت لحادث هبوط اضطراري في محافظة أذربيجان الشرقية اليوم، الأحد 19 مايو 2024.

وأوضح رئيس الهلال الأحمر الإيراني أنّ مكان الحادث لا يزال مجهولاً، وأنّ فرق الإنقاذ تبحث في أماكن محتملة بناءً على المعلومات المتاحة.

وأشار إلى أنّ هطول أمطار غزيرة في المنطقة القريبة من موقع الحادث يُعيق عمليات البحث.

وفي تقرير لمراسل قناة تسنيم من المنطقة، أفاد أنّ مجموعة من الوزراء والقائد العام للحرس الثوري الإسلامي ونواب الرئيس وصلوا إلى موقع الحادث فور تلقيهم النبأ.

وبحسب مراسل تسنيم، يُعقد اجتماعٌ لمقرّ الأزمة في هذه اللحظة، الساعة 11:20 صباحاً، لاتخاذ قرارات جديدة لتسريع عملية البحث.

وتابع مراسل تسنيم أنّ البحث عن المروحية وطاقمها والركاب مستمرٌ على مدار الساعة، وأنّ جميع الإمكانيات قد تمّ حشدها للعثور عليهم بأمان.