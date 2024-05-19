تضييق نطاق البحث عن مروحية الرئيس الإيراني

2024-05-19 23:59:56 - المصدر: اخبار ايران

أذربيجان الشرقية، إيران: تُواصل فرق الإنقاذ الإيرانية البحث عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، التي تعرضت لحادث هبوط اضطراري في محافظة أذربيجان الشرقية اليوم، الأحد 19 مايو 2024.

وقد تمّ تضييق نطاق البحث بعد تلقي معلومات جديدة عن موقع الحادث المحتمل.

وفي تقرير حصري لمراسل وكالة تسنيم من منطقة الحادث، أظهرت الصور وجود طواقم إنقاذ وفرق طبية تبحث عن حطام المروحية في منطقة جبلية وعرة.

وأفادت الوكالة بأنّ الظروف الجوية السيئة تعيق عمليات البحث، حيث تُغطي الضباب الكثيف المنطقة.

وأشارت إلى أنّ فرق البحث تُستخدم تقنيات متقدمة، بما في ذلك الكاميرات الحرارية، للمساعدة في العثور على الناجين.

وتُواصل السلطات الإيرانية جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحديد مصير الرئيس وجميع من كانوا على متن المروحية.