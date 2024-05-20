تعليق سياسي عراقي على حادثة اختفاء الرئيس الايراني: كل شيء وارد بينها الفعل المدبر

2024-05-20 00:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علق عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، اليوم الأحد، (19 ايار 2024) على حادثة اختفاء طائرة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي والوفد الحكومي المرافق له منذ ظهر اليوم.

وقال الزبيدي لـ "بغداد اليوم"، ان "حادثة اختفاء طائرة الرئيس الإيراني ما زالت غامضة وربما يكون الفعل مدبرًا وهذا ما سوف تكشفه التحقيقات خاصة ان ايران لديها خبرة كبيرة بهذا المجال".

وبين ان "هذا الحادث مؤكدا انه لن يؤثر على النظام الايراني وقوته في المنطقة والعالم خاصة ان ايران دولة مؤسسات وغياب الشخصيات عن المشهد لا يؤثر عليها".

وكانت مروحية واحدة في قافلة تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تعرضت ظهر اليوم الى حادث بسبب الظروف الجوية في ولاية أذربيجان الشرقية".

ولم تعثر فرق الأنقاذ – حتى اعداد هذا الخبر- على الطائرة وسط طقس سيء.