العراق يعلن استعداده لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لإيران

2024-05-20 00:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، (19 ايار 2024)، عن استعداد العراق "لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لإيران" في عملية البحث عن مروحية الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وقالت الخارجية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "نتابع ببالغ القلق أنباء الحادثة التي تعرض لها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما".

وأضاف "نعرب عن تمنياتنا بالسلامة لهم ونؤكد تضامننا وتعاطفنا مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية في هذه الظروف الصعبة".

وجدد البيان "استعداد جمهورية العراق التام لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة في عمليات البحث والإنقاذ".

يشار الى ان طائرة الرئيس الإيراني تحطمت اثناء عودتها من أذربيجان في منطقة جبلية ووعرة بين حدود البلدين، حيث ما تزال جهود الإنقاذ مستمرة حتى اللحظة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مساء اليوم الأحد وزارة الداخلية والهلال الأحمر العراقي وباقي الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني المفقودة.



