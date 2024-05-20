ماذا قالت "خبيرة فلك لبنانية" عن سقوط طائرة في 2024؟ (فيديو)

2024-05-20 00:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

مع ترقب وانتظار المعلومات الواردة عن طائرة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي التي لا تزال فرق الانقاذ تبحث عنها في ظروف جوية صعبة، عادت الى الاذهان توقعات سبق ان اطلقتها خبيرة ابراج فلكية لبنانية، عن سقوط طائرة تشغل العالم في الاشهر الاولى من 2024.

خبيرة الأبراج الفلكية والتنجيم اللبنانية ليلى عبداللطيف، ومع حلول رأس السنة خرجت في لقاء تلفزيوني مع الاعلامي اللبناني نيشان، وقالت ان "سقوط طائرة في الاشهر الاولى من هذه السنية سيشغل العالم ولن ينجو منها أحد للأسف الشديد"، مبينة ان "العالم سيبقى مع الإعلام تحت الصدمة لمعرفة ظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة، ولا أعرف أين وكيف سيقع الحادث".





ماذا قالت "خبيرة فلك لبنانية" عن سقوط طائرة في 2024؟ pic.twitter.com/MzLM5p6a43 — وكالة بغداد اليوم (@Baghdadtodayiq) May 19, 2024









ولا تزال جهود الانقاذ والبحث للعثور على الطائرة المروحية التي كان يستقلها الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان مستمرة دون جدوى، بسبب الظروف الجوية الصعبة المحيطة بالمنطقة.

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