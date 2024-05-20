انتشار فريق طبي بكامل معداته في مكان تحطم مروحية الرئيس الإيراني

2024-05-20 00:01:06 - المصدر: اخبار ايران

أذربيجان الشرقية، إيران: وصل فريق طبي مجهز بكامل المعدات إلى مكان تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التي تعرضت لحادث هبوط اضطراري في محافظة أذربيجان الشرقية اليوم، الأحد 19 مايو 2024.

وأعلن وزير الصحة في إقليم ورزكان عن تواجد العديد من سيارات الإسعاف في المكان، استعدادًا لنقل أي مصابين فور الإعلان عن أخبار المفقودين.

وأشار الوزير إلى وجود حافلتين للإسعاف و 12 سيارة إسعاف في المنطقة، جاهزة للاستخدام عند الحاجة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها السلطات الإيرانية لضمان تقديم أفضل رعاية طبية للناجين في حال العثور عليهم.

وتُواصل فرق البحث عملياتها للعثور على حطام المروحية والناجين، وسط ظروف جوية صعبة.

وتتابع وسائل الإعلام الإيرانية والعربية تطورات هذا الحادث بقلق شديد، وتترقب المزيد من المعلومات حول مصير الرئيس والركاب.