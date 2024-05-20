اوامر عليا بحسم تسمية القوة المكلفة بحماية اشهر ابار الغاز شرق العراق

2024-05-20 00:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الاحد (19 ايار 2024)، عن صدور أوامر عليا بحسم تسمية القوة المكلفة بحماية اشهر آبار الغاز شرق العراق.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اوامر عليا صدرت بتكليف فوج من قوة شرطة الطاقة بحماية مباشرة لمحاور حقل الخشم الاحمر اقصى شمال ديالى واباره المتعددة بعد احالته للتطوير من قبل شركة امارتية".

واضاف، ان "القوة باشرت بعملية اعادة الانتشار ومسك محاور رئيسية حول الابار المركزية مع وجود تنسيق مباشر مع عمليات ديالى لدعمها بقوة احتياطية عند الضرورة".

واشار الى ان "3 فرق للهندسة العسكرية باشرت بعمليات تمشيط متعددة المحاور لكشف الحقل ومحيط الابار من اجل التأكد من عدم وجود أية مواد متفجرة قديمة خاصة وان الموقع ترك لسنوات طويلة دون أي عمليات تطوير".

ويعد الخشم الاحمر من الحقول المكتشفة قبل 40 سنة وسط توقعات بان احتياطاته تصل الى عدة ترليونات من الاقدام المكعبة.

وتمت احالة حقل الخشم الاحمر الغازي الى الاستثمار ضمن جولة التراخيص الخامسة في فبراير من العام الماضي 2023.