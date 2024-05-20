الاشتباك الرابع لسرايا السلام في اسبوع.. اصابة مدنيين وشرطة وحرق منزل بنزاع في العبيدي

2024-05-20 00:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد (19 ايار 2024)، باصابة 7 بين مدنيين وعناصر شرطة بينهم ضابط، فضلا عن حرق دار مواطن نتيجة اشتباكات في منطقة العبيدي بين سرايا السلام وانصار الله الاوفياء.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "ضابطا برتبة مقدم اصيب فضلا عن اصابة مفوضين اثنين من الشرطة، و4 مواطنين مدنيين، كما تم حرق دار احد المواطنين وضربه بقاذفة ار بي جي مع استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، باشتباك احد اطرافه سرايا السلام".

وأضاف المصدر أن "الوضع متوتر لغاية الان في منطقة العبيدي، وتعزيزات من سرايا السلام وصلت الى المكان".

واشار الى ان "الدار المحترق تابع لشخص منسوب الى حركة انصار الله الاوفياء"، مبينا ان "مجاميع من سرايا السلام متواجدة حاليا امام مستشفى الشيخ زايد في محاولة لاخلاء جراحهم المعتقلين نتيجة النزاع الحاصل في العبيدي".

ويعد هذا الاشتباك لسرايا السلام هو الرابع بغضون اسبوع فقط، بعد اشتباكات مماثلة مع قوات امنية او مع عشائر او عناصر مسلحة اخرى، في البصرة والزعفرانية والشعب خلال اسبوع فقط.

وجاء هذا الاشتباك وحرق المنزل بعد تعليق "مسيء" لشخص على توجيه الصدر بمنع دخول السياسيين والفاسدين الى مرقد الشهيد الثاني، وتطور الامر الى اشتباك بالرغم من توجيه الناطق باسم الصدر صالح محمد العراقي بترك الامر للقانون والقوات الامنية.

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