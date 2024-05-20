كيك بوكسنغ العراق يحصدون الذهب والفضة والبرونز

2024-05-20 00:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتمت مساء اليوم الأحد في مدينة اسطنبول التركية بطولة كأس العالم WAKO بمشاركة 70 دولة و3737 لاعب ولاعبة.

وقال المنسق الاعلامي احمد رحيم لوكالة شفق نيوز؛ إن المنافسة كانت قوية بمشاركة دول لها باع طويل في مجال لعبة الكيك بوكسينغ ، مبينا ان ابطالنا قالوا كلمتهم من خلال النتائج العروض الجيدة التي قدموها خلال المنافسة بنيلهم 12 ميدالية متنوعة 2 ميدالية ذهبية و 3 ميدالية فضية و 7 ميدالية برونزية.

واضاف ان الاوسمة جاءت عن طريق اللاعبين زيد عبد الزهرة وبعد عدة جولات قوية تمكن في النهاية من خطف الميدالية الذهبية.

وتابع؛ أن اللاعب حسين نصيف تمكن من خطف الميدالية الذهبية، وحصل اللاعب مرتضى علي على الميدالية الفضية أيضا نال الميدالية الفضية اللاعب محمد علي، وفاز ايضا بالميدالية الفضية اللاعب حمزة فرحان، بينما نال الميدالية البرونزية كلا من اللاعبين حسن مهند ورضا عبد العباس وحسين فياض وحسن عبد الزهرة وياسر ظاهر وأحمد حسين وهشام عامر.

وبين أن 10 حكام عراقيين شاركوا في إدارة نزالات البطولة الكبيرة وبامتياز وبشهادة الاتحاد الدولي للعبة الكيك بوكسينغ.