اختتام بطولة غرب آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس بتنس الطاولة في السليمانية

2024-05-20 00:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتمت، مساء اليوم الأحد، منافسات بطولة غرب آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس بتنس الطاولة.

أقيمت البطولة على مدى أربعة أيام في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بمحافظة السليمانية، بمشاركة تسعة وعشرين لاعبا ولاعبة يمثلون عشر دول، هي العراق ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن والسعودية واليمن وقطر وعمان والبحرين.

ونجحت اللبنانية في منافسات السيدات ماريانا سهقيان من خطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس بعد فوزها على السورية هند ظاظا، وفي منافسات الرجال تأهل اللاعب الأردني زيد أبو اليمن إلى أولمبياد باريس إثر تغلبه على البحريني راشد الراشد.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين أبطال اللعبة في ظل تقارب مستوى اللاعبين، ما أضفى أجواء حماسية على المنافسات.

وقال رئيس الإتحاد العراقي بتنس الطاولة الدكتور هرده رؤوف: إن منتخب العراق للمتقدمين ودع منافسات بطولة غرب آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس بخسارتنا أمام الأردن في الدور نصف النهائي وأمام السعودية في ربع النهائي.