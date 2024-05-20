فيديو: عمليات البحث والإنقاذ جارية في موقع تحطم مروحية الرئيس الإيراني

2024-05-20 00:06:29 - المصدر: اخبار ايران

أذربيجان الشرقية، إيران: تُواصل فرق الهلال الأحمر الإيراني عمليات البحث والإنقاذ في موقع تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التي تعرضت لحادث هبوط اضطراري في محافظة أذربيجان الشرقية اليوم، الأحد 19 مايو 2024.

يُظهر مقطع الفيديو طواقم الإنقاذ وهي تبحث عن حطام المروحية في منطقة جبلية وعرة، وسط ظروف جوية صعبة.

وتستخدم فرق الإنقاذ تقنيات متقدمة، مثل الكاميرات الحرارية، للمساعدة في العثور على الناجين.

كما تتواجد العديد من سيارات الإسعاف في الموقع، استعدادًا لنقل أي مصابين فور العثور عليهم.

وتبذل السلطات الإيرانية قصارى جهدها لتحديد مصير الرئيس وجميع من كانوا على متن المروحية.

ويُتابع العالم بقلق تطورات هذا الحادث، ويترقب المزيد من المعلومات حول مصير الرئيس والركاب.