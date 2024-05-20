روسيا ترسل طائرتين ومروحيتين و50 من رجال الإنقاذ للمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني

2024-05-20 00:08:56 - المصدر: اخبار ايران

موسكو، روسيا: أعلن المساعد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف، عن إرسال طائرتين متطورتين مع مروحيات خاصة إلى مدينة تبريز الإيرانية خلال ساعة، وذلك للمساعدة في عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي تعرضت لحادث هبوط اضطراري في محافظة أذربيجان الشرقية اليوم، الأحد 19 مايو 2024.

وأوضح أوشاكوف، في محادثة مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، أنّ هذه الخطوة تأتي بناءً على تعليمات مباشرة من الرئيس بوتين، وأنّ الطائرات والمروحيات ستكون على متنها 50 من رجال الإنقاذ الجبليين المحترفين.

وأشار أوشاكوف إلى أنّ روسيا مستعدة لتقديم أي مساعدة أخرى قد تحتاجها إيران في هذه الظروف الصعبة.