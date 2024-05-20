العراق يؤكد دعمه لإيران واستعداده لتقديم المساعدة في البحث عن طائرة رئيسي

2024-05-20 00:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، يوم الأحد، دعم العراق واستعداده لتقديم المساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر للاطلاع على آخر التطورات حول حادثة طائرة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي والمرافقين له.

وعبر الرئيس العراقي عن عميق تعاطفه والقلق الكبير حول الحادثه، مؤكداً دعم العراق للجمهورية الإسلامية في هذا الظرف الصعب، واستعداده لتسخير كل الإمكانيات وبذل الجهود لتقديم المساعدة الممكنة في عمليات البحث.

وأعرب رئيس الجمهورية العراقي عن تمنياته بالسلامة إلى الرئيس الإيراني والمرافقين له، وللشعب الإيراني الصديق الأمن والأمان .

من جانبها قالت وزارة الخارجية العراقية إنها "تتابع ببالغ القلق أنباء الحادثة التي تعرض لها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما". وأكدت الوزارة "تضامنها وتعاطفها مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية في هذه الظروف الصعبة".

وأكدت استعداد جمهورية العراق التام لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة في عمليات البحث والإنقاذ.

ومساء الأحد، أعلن التلفزيون الإيراني أن طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة أذربيجان الشرقية.

كان الرئيس الإيراني في طريق العودة من مراسم افتتاح سد حدودي مشترك مع حدود أذربيجان حيث التقى نظيره الأذربيجاني إلهام علييف صباح الأحد.