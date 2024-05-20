العامري والعلوي يبحثان خطط تطوير العاصمة بغداد

2024-05-20 00:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس تحالف نبني هادي العامري مع محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، خطط تطوير العاصمة بغداد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس تحالف نبني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس تحالف نبني هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الأحد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، وناقش الجانبان واقع العاصمة بغداد وما تحتاجه من مشاريع تطويرية على مستوى الخدمات والبنى التحتية".وأضاف، أنه "جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية تسريع وتيرة انجاز المشاريع وتنفيذ الخطط المرسومة وحل المعوقات التي تعترض العمل".