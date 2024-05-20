رئيس الجمهورية يؤكد دعم العراق للجمهورية الإسلامية في هذا الظرف الصعب

2024-05-20 00:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، دعم العراق للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الظرف الصعب.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أجرى اليوم الأحد اتصالاً هاتفياً مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر للاطلاع على آخر التطورات حول حادثة طائرة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي والمرافقين له".وعبر الرئيس، بحسب البيان، عن "عميق تعاطفه والقلق الكبير حول الحادثة"، مؤكداً "دعم العراق للجمهورية الإسلامية في هذا الظرف الصعب، واستعداده لتسخير كل الإمكانيات وبذل الجهود لتقديم المساعدة الممكنة في عمليات البحث."وأعرب رئيس الجمهورية عن "تمنياته بالسلامة إلى الرئيس الإيراني والمرافقين له، وللشعب الإيراني الصديق الأمن والأمان" .