الخارجية تؤكد استعداد العراق لتقديم كافة أشكال الدعم إلى إيران

2024-05-20 00:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزارة الخارجية ، استعداد العراق لتقديم كل أشكال الدعم إلى إيران على خلفية الحادثة التي تعرض لها الرئيس الإيراني.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها تتابع ببالغ القلق أنباء الحادثة التي تعرض لها رئيس جمهورية إيران الإسلامية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق للرئيس"، معربة عن تمنياتها بالسلامة للرئيس ومرافقيه وتؤكد تضامنها وتعاطفها مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية في هذه الظروف الصعبة.وأكدت الوزارة مجدداً على استعداد جمهورية العراق التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة في عمليات البحث والإنقاذ .