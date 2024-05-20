2024-05-20 00:18:08 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





حدَّدت وزارة التخطيط يوم 26 من شهر أيار الحالي موعداً للتعداد التجريبي، مشيرةً إلى استكمال جميع الاستعدادات بالتعاون مع الشركات العالميَّة المنفّذة.

وذكر بيان للوزارة أنَّ وزير التخطيط محمد تميم اجتمع بالمسؤولين المعنيين بالوزارة وممثلي الشركات العالمية المتعاقد معها لتنفيذ مشروع التعداد السكاني، مشيراً إلى الالتزام بالتوقيتات لخطة العمل للتعداد العام للسكان والمساكن، في الموعد المقرر في 20 من شهر تشرين الثاني المقبل وبموجب المواصفات العالمية.

وأوضح البيان أنَّ هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية تبذل جهوداً كبيرةً بالتنسيق مع الشركات المعنية، في إنشاء مركز البيانات ومركز الاتصالات، وتصنيع الأجهزة اللوحية وفقاً للمواصفات العالمية، التي سيتم تجهيزها بالكامل قبل نهاية تموز المقبل، لافتاً إلى انطلاق التعداد في مناطق محددة بجميع المحافظات، بما فيها محافظات إقليم كردستان.

ووجّه وزير التخطيط، بحسب البيان، بـ"تفرغ موظفي دوائر التخطيط والتقييس في جميع المحافظات، للتعداد بشكل كامل، بينما قدم ممثلو الشركات شرحاً تفصيلياً عن مراحل العمل والخطوات المستقبلية".



