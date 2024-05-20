الإطار التنسيقي: نتابع بقلق شديد حادثة سقوط طائرة الرئيس الإيراني

2024-05-20 01:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد الإطار التنسيقي، أنه يتابع بقلق شديد حادثة سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وذكر الإطار في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نتابع بقلق شديد حادثة سقوط الطائرة التي تقل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وندعو الله ان يكتب السلامة لسماحته وللمسؤولين الذين برفقته".